الحوثيون: استهدفنا محطة كهرباء جنوب حيفا بصاروخ فرط صوتي

أعلن الحوثيون -اليوم الأحد- أنهم استهدفوا محطة كهرباء إسرائيلية جنوب حيفا بصاروخ فرط صوتي، في حين قالت وسائل إعلام تابعة لهم إن التحالف الأميركي البريطاني نفذ غارات شمالي اليمن.

وأصدر الحوثيون بيانا بهذا الشأن بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته اعترضت صاروخا قادما من اليمن.

وفي بيان عبر التلفزيون، قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن قواتهم نفذت عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء "أوروت رابين" بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، مؤكدا أن العملية حققت هدفها بنجاح.

القوات المسلحة اليمنية تتحدث عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء "أوروت رابين" الإسرائيلية جنوبي حيفا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/hQ1YoXde05 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 5, 2025

وأضاف سريع أن العمليات المساندة لغزة ستستمر بالتزامن مع التطوير المستمر للقدرات العسكرية.

وتابع الناطق العسكري أن "القوات المسلحة" (التابعة للحوثيين) تعمل على تطوير قدراتها العسكرية حتى تلبي متطلبات المرحلة وتجبر إسرائيل على وقف عدوانها ورفع الحصار عن غزة.

وفي الفترة الماضية، تواترت هجمات الحوثيين على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وذلك على الرغم من تعرض اليمن لـ4 ضربات جوية إسرائيلية خلال أسابيع.

🛑 مشاهد أولية لدوي انفجار في محيط مدينة الخضيرة المحتلة جنوب حيفا pic.twitter.com/duzE0TerFI — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 4, 2025

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انفجارات بإسرائيل

وفي وقت مبكر اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن صفارات الإنذار دوت في منطقة الخضيرة، وإن أصداء الانفجارات التي سمعت في منطقة الوسط ناجمة عن انطلاق الصواريخ الاعتراضية لصد الصاروخ اليمني.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن شهود عيان سماعهم أصداء انفجارات متتالية في مناطق واسعة وسط إسرائيل.

من جهتها، ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى.

وخلال هجمات صاروخية سابقة، هرب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وأصيب العشرات منهم أثناء فرارهم.

وكانت الضربات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن ركزت على البنى التحتية، خاصة منها الكهرباء والمنشآت النفطية في صنعاء وفي الحديدة (غرب) التي تضم ميناء إستراتيجيا.

وهددت تل أبيب بتكثيف هجماتها على اليمن وباستهداف قادة جماعة الحوثي.

ومنذ أواخر العام الماضي، يشن الحوثيون هجمات في البحر الأحمر تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل دعما منهم للمقاومة الفلسطينية في غزة، وأثر ذلك إلى حد كبير على النشاط التجاري في ميناء إيلات الإسرائيلي وعلى دول أخرى بالمنطقة.

غارات جوية عنيفة ، قبل قليل ، على محافظة صعدة في اليمن pic.twitter.com/FR6pxl2LHu — خبرني – khaberni (@khaberni) January 5, 2025

غارات على صعدة

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن طائرات أميركية وبريطانية شنت 3 غارات شرق مدينة صعدة شمالي اليمن.

ولم تتضح طبيعة الأهداف التي قصفتها الطائرات، وتقول واشنطن ولندن إن عملياتهما الجوية في اليمن تهدف لإضعاف قدرات الحوثيين.

والثلاثاء الماضي، نفذت طائرات أميركية وبريطانية 10 غارات على مجمع "22 مايو" ومجمع العُرضي بصنعاء.

ومطلع العام الجاري، شكلت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى تحالف "حارس الازدهار" لمواجهة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.