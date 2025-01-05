اعتقال فلسطينيين تسللا إلى معسكر لجيش الاحتلال بالقدس

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم اعتقال فلسطينيين اثنين في أعقاب تسللهما إلى معسكر قيادة الجيش الوسطى بالقدس المحتلة، وأضافت أن التحقيق جار في الحادثة.

وأضافت إذاعة الجيش أن قوات من حرس الحدود تلاحق 5 مشتبه فيهم آخرين حاولوا التسلل للمعسكر.

وتواترت عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار التي تستهدف مستوطنين وجنودا إسرائيليين، ويقول الفلسطينيون إن هذه العمليات رد على الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعاني فلسطينيو القدس تحديدا من قيام الاحتلال بعمليات هدم واسعة لمساكنهم خاصة في حي سلوان، إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، في إطار عمليات التهويد والتوسع الاستيطاني والاستفزاز اليومي للسكان.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى الآن تمت العديد من العمليات الفلسطينية، كان آخرها الأربعاء الماضي حيث أصيبت مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب مستوطنة نيلي غربي رام الله، وقبل ذلك توفيت إسرائيلية متأثرة بجراحها في عملية طعن بهرتسليا قرب تل أبيب.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول قُتل إسرائيلي وأصيب 3 آخرون بجروح في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب حاجز النفق جنوب القدس، كما استشهد فلسطيني بعد ذلك بأيام في بلدة حزما شمال القدس على يد الشرطة الإسرائيلية بعد زعمهم محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز عسكري في البلدة.

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وإلى جانب العمليات الفردية، صعدت المقاومة الفلسطينية أيضا عملياتها ضد قوات الاحتلال في عدة مواقع من الضفة الغربية في ظل استمرار الاحتلال لاقتحاماته اليومية، التي أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين.

ووثقت الهيئات الفلسطينية استشهاد أكثر من 830 شخصا في الضفة الغربية وإصابة أكثر من 6400 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.