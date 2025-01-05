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عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطينيين تسللا لمعسكر قيادة الجيش الوسطى بالقدس والتحقيق جار في الحادثة

5/1/2025-|آخر تحديث: 5/1/202506:07 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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