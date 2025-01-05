طعن مستوطِنة قرب رام الله وحصيلة ضخمة لاعتداءات إسرائيل بالضفة

أصيبت مستوطِنة إسرائيلية، اليوم الأحد، في عملية طعن غرب رام الله، في وقت تتواصل فيه اقتحامات جيش الاحتلال لمدن وبلدات الضفة الغربية، حيث بلغ العنف ذروته بتسجيل 16 ألف اعتداء إسرائيلي خلال عام 2024.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، إن عملية طعن وقعت في بلدة دير قديس قرب مستوطنة "موديعين عيليت" غرب رام الله.

وأوضحت الهيئة أن "الإسرائيلية تعرضت للطعن بعدما وصلت على ما يبدو للبلدة لغسل سيارتها"، دون مزيد من التفاصيل حول حالتها.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا على دير قديس ويقوم بعملية تمشيط واسعة بحثا عن المنفّذ.​​​​​​​

اقتحام الأقصى

في غضون ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للمصادر المحلية، فقد نُفذت هذه الاقتحامات وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل جيش الاحتلال.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المستوطنين تجولوا في ساحات المسجد الأقصى، وأدى بعضهم صلوات تلمودية في الأماكن القريبة من المسجد القبلي.

فيما شهدت المنطقة تضييقات أمنية على المصلين الفلسطينيين الذين كانوا في المسجد لأداء عباداتهم.

16 ألف اعتداء بالضفة في 2024

بالتوازي مع ذلك، سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، 16 ألفا و612 انتهاكا نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، خلال عام 2024.

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وبينت الهيئة في تقرير لها، أن "جيش الاحتلال نفذ 13 ألفا و641 انتهاكا، فيما ارتكب المستوطنون 2971 انتهاكا، من بينها قتل 10 فلسطينيين".

وبحسب التقرير، تركزت انتهاكات الجيش في محافظة الخليل (جنوب) بواقع 2934، تلتها محافظة نابلس (شمال) بـ2531، ثم محافظة رام الله (وسط) بـ2224 انتهاكا".

وتركزت انتهاكات المستوطنين في محافظة نابلس بـ806 اعتداءات، ثم محافظة الخليل بـ657 انتهاكا، ثم محافظة رام الله بـ532 انتهاكا.

وتسبب المستوطنون بإشعال 373 حريقا في الممتلكات والحقول، في محافظات نابلس وجنين وطولكرم (شمال) ورام الله، إضافة إلى 451 انتهاكا، تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 14 ألفا و212 شجرة، منها 10 آلاف و459 شجرة زيتون، وفق الهيئة.

وأشارت إلى إقامة 51 بؤرة استيطانية جديدة، 36 منها أخذت شكل البؤر الرعوية.

ولفتت إلى أن عدد المستوطنين في الضفة، بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا و420 مستوطنا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.

وقالت إن سلطات الاحتلال نفذت خلال 2024 ما مجموعه 684 عملية هدم منشآت فلسطينية، وأصدرت 903 إخطارات بهدم منشآت أخرى، بحجة عدم الترخيص.

وكشف التقرير عن استيلاء سلطات الاحتلال العام المنصرم على 46 ألفا و597 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) بالضفة، بموجب ما أصدرته من جملة أوامر عسكرية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وبموازاة حربه على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أدى إلى مقتل 837 فلسطينيا، وإصابة نحو 6700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.