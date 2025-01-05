صحف عالمية: تكتيكات حماس تزعج إسرائيل وبايدن يدعم نتنياهو حتى النهاية

تناولت صحف عالمية مشاهد متعددة من تطورات الحرب على قطاع غزة مسلطة الضوء على تكتيكات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القتالية، وأزمة الإنقاذ الإنساني، ومواقف الإدارة الأميركية تجاه إسرائيل، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية مرتبطة بالصراع.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى معاناة فرق الإنقاذ في غزة، حيث يواجه رجال الإنقاذ ظروفًا خطيرة دون معدات أو مركبات أو وقود كافٍ، مما يدفعهم إلى العمل بأيديهم وأدوات بدائية لاستخراج الناجين من تحت الأنقاض.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أن المستجيبين الأوائل يعانون من مستويات لا توصف من القلق والإحباط، ووصفوا شعورهم بالعجز تجاه الضحايا الذين لم يتمكنوا من إنقاذهم، إلى جانب الألم الناتج عن فقدان زملائهم خلال العمليات.

من جهتها، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن قيادات في الجيش الإسرائيلي تحذيرات بشأن التكتيكات القتالية الجديدة التي تستخدمها حركة حماس شمال غزة، ومن ذلك ما قاله ضابط في لواء كفير من أن هذه التكتيكات تشكل تحديا كبيرا للقوات الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن تلك القيادات أن حماس باتت تنصب الفخاخ في معظم المباني، حيث يقوم مقاتلوها بخلع زيهم العسكري للتنقل كمدنيين، مستفيدين من الأسلحة المخفية في مواقع مختلفة لتنفيذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي.

إعلان

حتى اللحظات الأخيرة

أما صحيفة فايننشال تايمز، فقد سلطت الضوء على موافقة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المبدئية على صفقة أسلحة جديدة بقيمة 8 مليارات دولار لإسرائيل.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تعكس دعم بايدن لحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى أيامه الأخيرة في منصبه، بعد أكثر من عام من الحرب على غزة.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليًا على تنفيذ عملية واسعة النطاق على الحدود مع لبنان، تشمل إزالة الغطاء النباتي في المزارع والبساتين والغابات التي يستخدمها حزب الله كمخابئ لأنشطته.

وذكرت الصحيفة أن رؤساء سلطات المستوطنات الحدودية يطالبون بتمديد بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة للتصدي لأي تهديدات مستقبلية.

وفي الشأن السوري، نشرت صحيفة لوتون السويسرية افتتاحية علقت فيها على زيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا لدمشق، ووصفتها بأنها خطوة ضمن سلسلة أحداث غير متوقعة تشهدها سوريا بعد هروب بشار الأسد قبل 3 أسابيع.

وأكدت الصحيفة أنه إذا أرادت أوروبا أن تلعب دورا مفيدا في سوريا، فعليها أن تعترف بنصيبها من المسؤولية عن المأساة التي عاشها الشعب السوري، وأن تتحلى بمزيد من التواضع في تعاملها مع الأزمة.