شاهد.. دمار كبير خلّفه نظام الأسد بحيي جوبر والعسالي في دمشق

أظهرت صور جوية خاصة بالجزيرة حجم الدمار الكبير الذي لحق بحي جوبر في الغوطة الشرقية وحي العسالي جنوبي دمشق.

وتظهر المشاهد حجم الدمار الذي خلفته قوات النظام المخلوع التي لم تستثن الأماكن المقدسة كدور العبادة والقبور.

ويضم حي جوبر أكثر من 300 ألف شخص وقد تحول إلى منطقة أشباح بعد أكثر من 13 عاما من الحصار والقصف بالسلاح الكيميائي على يد قوات نظام الأسد المخلوع.

أما الصور في حي العسالي الواقع في العاصمة السورية دمشق، فتُظهر مشهدا مأساويا يعكس حجم الدمار الذي حل بالمنطقة.

فالحي، الذي كان يوما ينبض بالحياة، تحول إلى أطلال دُمرت بالكامل، حيث اختفت المباني، وخلت الشوارع من أي أثر للحياة البشرية.

وتظهر تقديرات سابقة للأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، مع تطلّب ذلك استتباب الأمن وعودة ملايين السوريين المهجرين من مختلف دول العالم.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية -تشكلت تحت مسمى "إدارة العمليات العسكرية"– سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وعقب ذلك، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير -رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غربي البلاد) منذ سنوات- بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.