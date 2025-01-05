سرايا القدس تبث مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال بالضفة

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من المعارك الضارية التي خاضها مقاتلوها في محاور القتال بالضفة الغربية.

وتضمنت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- تفجير عبوة ناسفة في خط سير آليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس بشمال شرق الضفة الغربية، ثم سحب جيب عسكري بعد تفجير خط سير الآليات.

كما استهدف مقاتلو سرايا القدس اليوم الأحد -وفق ما أظهر مقطع الفيديو الذي بثته السرايا- النقاط العسكرية في مستوطنة دوتان، بالإضافة إلى استهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص في محوري الثغرة والعقبة.

وأظهرت المشاهد استهداف السرايا جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور مركز الشرطة، وأيضا جنوده وآلياته بالرصاص والعبوات الناسفة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وتأتي عمليات سرايا القدس ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بينما تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حملتها ضد المقاومين في محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وكان أبو وطن -القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس- قال في وقت سابق لقناة الجزيرة إن "سلاح المقاومة في مخيم جنين موجه فقط ضد الاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على أن الكتيبة لن تسمح لأي جهة بانتزاع هذا السلاح مهما بلغت التضحيات.