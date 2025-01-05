سحب لواء كفير من شمال غزة بعد خسارته 13 مقاتلا

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إخراج لواء كفير خلال الليل من غزة بعد شهرين من القتال المستمر شمال القطاع، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني تقليل العمليات العسكرية في المنطقة.

وأضافت أنه خلال هذه الفترة فقد لواء كفير 13 مقاتلا في معارك شمال القطاع، ودمر العديد من البنى التحتية العسكرية وقضى على مئات المسلحين.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن مغادرة لواء كفير لا تعني تقليص حجم العملية العسكرية شمال القطاع.

وقد تأسس اللواء رقم 900 (كفير) عام 2005، وهو يعد أحد أكبر ألوية المشاة بالجيش الإسرائيلي، ويضم عدة كتائب ووحدات نخبوية توصف بأنها مختصة بالحرب داخل المناطق الحضرية والمناطق المعقدة.

ومنذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يجتاح الجيش الإسرائيلي شمال القطاع بذريعة "منع حماس من استعادة قوتها بالمنطقة" بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة وتهجيرهم تحت وطأة قصف دموي وحصار مشدد يحرمهم من الغذاء والماء والدواء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 153 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا.