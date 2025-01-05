تجدد الاشتباكات بين أمن السلطة ومقاومين في جنين

تجددت الاشتباكات بين قوات من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ومقاومين بمخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت الاشتباكات بعد تصدي المقاومين لمحاولة قوات أمن السلطة التقدم نحو المخيم الذي تواصل أجهزة السلطة حصاره لليوم الثاني والثلاثين على التوالي.

وطالبت هيئات وفعاليات فلسطينية جميع الأطراف باحتواء الموقف ودعت السلطة لوقف عمليتها في جنين.

ومنذ 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة من سمتهم "الخارجين عن القانون"، فيما اتهمت فصائل فلسطينية، بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.

وأسفرت الاشتباكات عن 14 قتيلا، هم 6 من قوى الأمن و8 مواطنين، بينهم أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.