بعد إرسال 6 طائرات.. أولى شاحنات الإغاثة السعودية تدخل سوريا

دخلت أولى شاحنات المساعدات السعودية سوريا، مساء الأحد، في حين أرسلت الرياض طائرة إغاثية سادسة لدعم الشعب السوري بعد الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وعبرت منفذ جابر الحدودي الأردني إلى سوريا، مساء الأحد، 60 شاحنة تمثل أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي، وتحمل مواد غذائية وإيوائية وطبية، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكانت طائرة إغاثة سعودية -هي السادسة من نوعها خلال أقل من أسبوع- قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض في وقت سابق اليوم الأحد متجهة إلى مطار دمشق الدولي.

وتحمل الطائرة مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، ويدير هذه العمليات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتهدف هذه المساعدات إلى تخفيف معاناة السوريين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

ووصلت الطليعة الأولى من الجسر الجوي السعودي إلى دمشق في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري برفقة فريق من مركز الملك سلمان للإشراف على توزيع المساعدات.

ومنذ سقوط النظام المخلوع أرسلت عدد من الدول العربية، في مقدمتها قطر ومصر والكويت، طائرات تحمل مواد إغاثة للشعب السوري.

وشهدت سوريا تحولا سياسيا كبيرا في ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد سيطرة فصائل الثوار على العاصمة دمشق، منهية بذلك أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد. وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، عن تعيين محمد البشير لتشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد.