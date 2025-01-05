الاحتلال يجبر 6 عائلات مقدسية على هدم منازلها

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 6 عائلات فلسطينية على هدم منازلها في مدينة القدس، مما أسفر عن تشريد 33 فردا.

وقالت محافظة القدس -في بيان- إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "أجبرت عائلة عويضة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة على تنفيذ هدم ذاتي قسري لمبناها السكني القائم منذ 50 عاما، وذلك لتفادي دفع غرامات باهظة من سلطات الاحتلال".

ووفق المحافظة، يتألف المبنى من 6 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 40 و60 مترا مربعا، موضحة أن "عملية الهدم القسرية أدت إلى تشريد 33 فردا، بينهم أطفال، إضافة إلى فرض غرامة بقيمة 120 ألف شيكل (نحو 33 ألف دولار) على العائلة".

6 منازل تحولت إلى ركام بلحظات.. الاحتلال يُجبر عائلة عويضة على هدم منازلها قسراً في بلدة سلوان بالقدس المحتلة pic.twitter.com/mznmOVqpXq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 5, 2025

ويضطر فلسطينيو القدس إلى هدم منازلهم بأيديهم، لتجنب دفع غرامات باهظة تفرضها عليهم بلدية الاحتلال إن نفذت آلياتها عملية الهدم.

ووفق تقرير للمحافظة القدس، فإن سلطات الاحتلال نفذت 439 عملية هدم في القدس منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية 2024.

وتتم أغلب عمليات الهدم في القدس بذريعة البناء دون ترخيص. ووفق تقارير للأمم المتحدة، فإن "نظام التخطيط التقييدي والتمييزي يجعل حصول الفلسطينيين في القدس على تراخيص البناء التي تشترطها إسرائيل أمرا في حكم المستحيل".

إعلان

وتقول إن "ما لا يقل عن ثلث المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية تفتقد إلى تراخيص البناء التي تصدرها إسرائيل، مما يعرّض أكثر من 100 ألف فلسطيني من سكان المدينة لخطر التهجير".