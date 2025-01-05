الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة بغزة وينسف مربعات سكنية

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر جديدة في قطاع غزة، مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى، ونفذ عمليات نسف واسعة للمنازل في وسط وشمال القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 88 شهيدا و208 مصابين.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 45 ألفا و805 شهداء و109 آلاف و64 مصابا.

إلى ذلك، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مناطق شمالي مدينة رفح في جنوب القطاع، كما استشهد فلسطيني آخر في قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشابورة وسط المدينة.

كما أفاد مراسل الجزيرة أيضا باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

نسف وتجريف

وفي وسط قطاع غزة، واصل الجيش الإسرائيلي توغله بالمنطقة لليوم الثالث على التوالي، وقام بعمليات تجريف واسعة للأراضي الزراعية، ونسف مربعات سكنية في محيط مكب النفايات شرق مدينة دير البلح، وفق شهود عيان.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت اليوم الأحد مباني في جباليا النزلة شمالي القطاع.

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وقالت قناة الأقصى الفضائية إن المدفعية الإسرائيلية قصفت اليوم الأحد شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويأتي القصف غداة إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا بإخلاء مناطق سكنية في المخيم تمهيدا لشن عملية عسكرية فيها.

أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين اليوم الأحد في قصف طائرات إسرائيلية منزلا بمخيم النصيرات، فيما نقلت قناة الأقصى الفضائية عن مصادر محلية أن طفلا أصيب جراء الغارة بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى العودة.

◾وصول طفل مصاب بجروحٍ خطيرة إلى مستشفى العودة بعد غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/x5sBGbNwvV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 5, 2025

وفي وسط القطاع أيضا، نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في دير البلح أطلقت النار بشكل متقطع في المناطق الشرقية من المدينة.

كما أفادت قناة الأقصى الفضائية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف واسعة لمنازل في حي الصفطاوي، كما أطلقت دبابات الاحتلال قذائفها باتجاه منازل بالحي الواقع في شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل ضوئية فوق المستشفى الأهلي العربي المعمداني ومحيطه في مدينة غزة.

وأوضح مراسل الجزيرة أن القنابل الضوئية تسببت في حالة من الرعب في صفوف الكوادر الطبية والمرضى، خاصة الأطفال والنساء في المستشفى ومحيطه.

وفي شمال القطاع، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في جباليا البلد.

تشييع الشهداء

في الأثناء، شيّع فلسطينيون جثامين عشرات الشهداء من مستشفيات قطاع غزة صباح اليوم.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عشرات الغارات أمس السبت على أرجاء مختلفة بالقطاع، أدت لاستشهاد 66 شخصا وإصابة العشرات، مؤكدة أن تلك الجرائم تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية.

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في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أنه قصف خلال يومين أكثر من 100 هدف في أنحاء مختلفة بقطاع غزة، وزعم أنه قضى على العشرات من مقاتلي حماس يومي الجمعة والسبت.