"إف بي آي" يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم نيو أورليانز

كشفت السلطات الأميركية أن منفذ هجوم نيو أورليانز في ولاية لويزيانا زرع جهازين متفجرين يمكن التحكم بهما عن بُعد في نقطتين على شارع بوربون الذي وقع فيه الهجوم.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (إيه تي إف)، بحسب ما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أمس السبت.

وأشار البيان إلى عثور السلطات على جهازين متفجرين يمكن التحكم بهما عن بُعد تركهما منفذ الهجوم شمس الدين جبار في نقطتين على شارع بوربون التاريخي في نيو أورليانز.

وقال "إف بي آي" إنه تم ضبط سلاحين وجهاز تحكم عن بُعد كان يفعّل الجهازين المتفجرين من داخل سيارة جبار.

ولفت البيان إلى أن الجهازين المتفجرين كانا يحتويان على مكون نادر جدا، وأنه لأسباب غير معروفة لم تنفجر المواد التي داخلهما.

ويواصل كل من "إف بي آي" و"إيه تي إف" التحقيقات لتحديد كيفية تصنيع هذا المكون.

FBI literally photographed the ISIS flag from the truck of the New Orleans terrorist, and still tried to tell us this wasn’t a terrorist attack… pic.twitter.com/BCiZcvXntc — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) January 1, 2025

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نشرة تحذيرية

وأصدر كل من "إف بي آي" ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب أول أمس الجمعة نشرة تحذيرية لوكالات إنفاذ القانون لضرورة الانتباه لخطط هجوم مماثلة بالمركبات.

ودعت النشرة إلى الحذر من حالات مثل التناقض في تبيان سبب استئجار السيارة أو رفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بسبب الاستئجار.

كما أكدت النشرة على ضرورة إرسال إشعارات إلى الجهات الأمنية بشأن وقوف سيارات مستأجرة بالقرب من "منشآت حساسة" لفترة طويلة.

ووقع هجوم نيو أوليانز في الساعات الأولى من عام 2025، وأدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 35 آخرين، ونفذه مواطن أميركي من ولاية تكساس (جنوب) يدعى شمس الدين جبار (42 عاما).

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي أن جبار نفذ الهجوم بشاحنة صغيرة مستأجرة، وتم العثور على علم تنظيم الدولة الإسلامية في الشاحنة.

وبحسب وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، فقد خدم جبار في الجيش من مارس/آذار 2007 حتى يناير/كانون الثاني 2015، بما في ذلك في أفغانستان بين 2009 و2010، وأنهى خدمته برتبة رقيب أول.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن سجلات الجيش الأميركي أن جبار حصل على "ميدالية الحرب على الإرهاب" خلال خدمته العسكرية.