"إف بي آي" يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم نيو أورليانز

كشفت السلطات الأميركية أن منفذ هجوم نيو أورليانز في ولاية لويزيانا زرع جهازين متفجرين يمكن التحكم بهما عن بُعد في نقطتين على شارع بوربون الذي وقع فيه الهجوم.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (إيه تي إف)، بحسب ما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أمس السبت.

وأشار البيان إلى عثور السلطات على جهازين متفجرين يمكن التحكم بهما عن بُعد تركهما منفذ الهجوم شمس الدين جبار في نقطتين على شارع بوربون التاريخي في نيو أورليانز.

وقال "إف بي آي" إنه تم ضبط سلاحين وجهاز تحكم عن بُعد كان يفعّل الجهازين المتفجرين من داخل سيارة جبار.

ولفت البيان إلى أن الجهازين المتفجرين كانا يحتويان على مكون نادر جدا، وأنه لأسباب غير معروفة لم تنفجر المواد التي داخلهما.

ويواصل كل من "إف بي آي" و"إيه تي إف" التحقيقات لتحديد كيفية تصنيع هذا المكون.

FBI literally photographed the ISIS flag from the truck of the New Orleans terrorist, and still tried to tell us this wasn’t a terrorist attack… pic.twitter.com/BCiZcvXntc

— Kevin Dalton (@TheKevinDalton) January 1, 2025