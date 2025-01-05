إعلام إسرائيلي: حماس لن تستسلم ونتنياهو يريد إفشال الصفقة

واصل الإعلام الإسرائيلي الحديث عن صفقة تبادل الأسرى التي قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على تعطيلها خوفا على مصالحه الخاصة، مؤكدا عدم وجود مؤشرات على إمكانية استسلام المقاومة.

فقد نقل مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 يارون أبراهام عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الطرفين يعيشان اللحظة الأخيرة لإحداث خرق في مفاوضات الصفقة قبل دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض.

ووفقا للمسؤولين، فقد طرأ تقدم في اللحظات الأخيرة، وهو ما دفع نتنياهو لإرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة، لكن أبراهام حذر من أن هذا الأمر ليس جديدا، وأنه حدث في مرات سابقة دون نتيجة.

مقترح إبداعي

كما قالت مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان" غيلي كوهين "إن هناك مقترحا إبداعيا لحل إحدى أهم النقاط الخلافية بين الجانبين"، لكنها أكدت أن هناك تساؤلات عما إذا كان المقترح سيُحدث الاختراق المأمول.

ويتعلق المقترح بتصنيف الأسرى الذين ستشملهم الصفقة، لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبلغت الوسطاء أن الـ11 الذين يوصفون بأنهم جرحى ومرضى ليسوا كذلك، كما تقول كوهين.

ونقلت كوهين عن مسؤول مطلع قوله إنها "قد تكون الجولة الأخيرة من المفاوضات قبل دخول ترامب البيت الأبيض"، وهو ما أكده مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان" عميحاي شتاين على لسان أحد المسؤولين.

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وقال شتاين إن المسؤول أكد وجود مرونة من الطرفين، وإن السؤال "يدور حول ما إذا كانت هذه المرونة ناتجة عن قرب تولي ترامب الحكم، بالنظر إلى أنه شخص يريد أن يرى نتائج".

حماس لن تستسلم

أما آفي يسسخاروف محلل الشؤون العربية في "يديعوت أحرونوت" فقال إن حماس لن تستسلم، وإنه لا توجد مؤشرات على ذلك، لأنها بدأت تعيد قوتها وحكمها في شمال غزة، مؤكدا أن هذه الصفقة "قد تكون فعلا هي التي ستنهي الحرب".

وأخيرا، قال رئيس الموساد السابق داني ياتوم إن نتنياهو "يعرف أن التوصل إلى صفقة يتم فيها إطلاق سراح عدد كبير من المخربين (أسرى المقاومة) مع وجوب إنهاء الحرب سيدفع وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش إلى الانسحاب من الحكومة".

وأضاف "هذا هو السبب الرئيسي للقول إن بقاء هذه الحكومة ليس مصلحة إسرائيلية وإنما هو مصلحة لنتنياهو، لأن هناك تضارب مصالح بين الحكومة والشعب الذي يطالب باستعادة الأسرى".

وختم ياتوم بالقول إن الحكومة "لا تريد إنهاء الحرب، ولو أرادت فعل هذا واستعادة المخطوفين (الأسرى) لفعلت لأن القرار في يدها".