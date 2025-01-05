أوكرانيا تبشّر "بأخبار جيدة" من كورسك وروسيا تغلق مؤقتا 4 مطارات

قالت روسيا إن أوكرانيا بدأت اليوم الأحد هجوما جديدا في مقاطعة كورسك الروسية، فيما أعلنت كييف تجدّد "أخبار جيدة" من هناك، لكنها اعترفت في الوقت نفسه بخسارة عدد من المواقع في دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "في حوالي الساعة التاسعة (صباحا) بتوقيت موسكو (السادسة بتوقيت غرينتش)، من أجل وقف تقدم القوات الروسية في اتجاه كورسك، شن العدو هجوما معاكسا بمجموعة هجومية مكونة من دبابتين ومركبة لإزالة الألغام و12 مركبة قتالية مدرعة مع قوات مظلية باتجاه قرية بردين".

وأضافت "تمكنت قوات مدفعية وطيران من المجموعة الشمالية من القوات (الروسية) من هزيمة المجموعة الهجومية من القوات المسلحة الأوكرانية".

في تلك الأثناء، قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك إن "هناك أخبارا جيدة من القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية".

وكانت القوات الأوكرانية تمكنت من اختراق الحدود في هجوم خاطف في السادس من أغسطس/آب 2024، ومنذ ذلك الحين تتصدى لمحاولات روسية لطردها من الأراضي التي استولت عليها في كورسك غربي روسيا.

ملابسات الهجوم الجديد

وقال مدونون حربيون من روسيا اليوم الأحد إن الهجوم الأوكراني الجديد وضع القوات الروسية في موقف دفاعي.

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وقالت قناة أوبراتيفني سفودكي (التقارير العملياتية) على تطبيق تليغرام إنه "على الرغم من الضغوط القوية من العدو، تحافظ وحداتنا على مواقعها بشكل بطولي".

وأضافت أن هناك معارك بالمدفعية وأسلحة أخرى، وأن أوكرانيا تستخدم مركبات مدرعة غربية لنقل أعداد كبيرة من قوات المشاة.

غير أن أحد المدونين المؤثرين، وهو يوري بودولياك، قال إن هذه على الأرجح مناورة أوكرانية لتشتيت الانتباه، ربما للتحضير لهجوم آخر.

خسائر أوكرانية بدونيتسك

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 179 اشتباكا مع القوات الروسية على جبهات القتال المختلفة، خصوصا في جبهة مقاطعة دونيتسك شرقي البلاد، معترفة بخسارة عدد من المواقع فيها.

بدورها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 61 طائرة مسيرة من أصل 103 مسيّرات استهدفت مقاطعات مختلفة بشرقيّ أوكرانيا وجنوبيّها، إضافة إلى محيط العاصمة كييف الليلة الماضية.

وفي تلك الأثناء، علقت روسيا العمل في مطارات 4 مدن لعدة ساعات، من أجل ضمان سلامة الطائرات المدنية.

وأعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي ظهر اليوم استئناف العمل في مطارات مدن قازان ونيجنكامسك وإيجيفسك وبيرم، وجميعها تقع شرق العاصمة موسكو، بعد تعليق مؤقت.

وعلقت روسيا الملاحة في عدد من مطاراتها مرارا خلال الأشهر الماضية خشية التعرض لضربات بطائرات مسيرة تطلقها أوكرانيا في محيط تلك المطارات.