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ألمانيا تعتزم ترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى وطنهم

BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 03: Refugees and supportive locals march under the motto 'Live Without Hate' in the city center to protest for peaceful co-existence on February 3, 2018 in Cottbus, Germany. Around 15000 people attend this march. State authorities recently halted sending newly-arrived refugees to Cottbus following heightened tensions in the city. In one incident a Syrian teenager was recently arrested for attacking a German couple with a knife. In another skinheads forced there way into an apartment building shared by Germans and refugees and beat three Afghan residents. Cottbus has a strong neo-Nazi scene and a local social worker says incidences of neo-Nazis harassing refugees have been recurrent ever since 2015, when refugees began settling in Cottbus following the wave of over a million refugees and migrants who came to Germany. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)
عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا يقدر بنحو 975 ألف شخص وفق وزارة الداخلية الألمانية (غيتي)
5/1/2025

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بعض السوريين الذين نزحوا إلى ألمانيا، وعددهم يقترب من المليون، قد يتعين عليهم العودة إلى وطنهم في ظل ظروف معينة.

وقالت فيزر في تصريحات أدلت بها لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية نشرت اليوم الأحد "وفق ما ينص عليه قانوننا، سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وإلغاء منح الحماية، إذ لم يعد الأشخاص بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا".

وأوضحت أن هذا الأمر سينطبق على اللاجئين السوريين الذين ليس لديهم حق البقاء لأسباب أخرى مثل العمل أو التعليم، والذين لم يعودوا طوعا إلى سوريا.

وأكدت أن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية تعملان معا للحصول على صورة أوضح عن الوضع في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد الذي استمر طويلا في السلطة.

وقالت فيزر إن ألمانيا تركز بشكل خاص على قضايا الأمن، وإن الحكومة الألمانية تنسق من كثب مع الشركاء الأوروبيين والدوليين بهذا الشأن.

استثناء

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية "يجب السماح لأولئك الذين اندمجوا بشكل جيد، ولديهم وظائف، وتعلموا اللغة الألمانية، ووجدوا وطنا جديدا هنا بالبقاء في ألمانيا".

وتابعت "يجب دعم الأشخاص الذين يرغبون في العودة، أما المجرمون والإسلاميون فيجب ترحيلهم بأسرع ما يمكن".

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وأوضحت أن ألمانيا رصدت الإمكانيات القانونية للقيام بذلك، وستجري الاستفادة منها عندما يسمح الوضع في سوريا بذلك.

ووفق بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يعيش نحو 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب في بلادهم. كما تشير إلى أن أكثر من 300 ألف منهم يتمتعون بحماية فرعية بسبب ظروف الحرب في وطنهم.

وقرر المكتب الاتحادي للهجرة مؤخرا تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء للمواطنين السوريين مؤقتا، وذلك بسبب التطورات الأخيرة في سوريا.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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