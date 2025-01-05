أستراليا تتأهب لحرائق غابات وسط موجة حر شديدة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من اندلاع حرائق غابات بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب جنوب شرق البلاد، والتي قد تصل إلى 45 درجة مئوية في بعض أجزاء من ولاية فيكتوريا.

وأصدرت السلطات الأسترالية -اليوم الأحد- حظرا على إشعال الحرائق في 3 مناطق من فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد، وصنفت خطر الحرائق بأنه "شديد"، وهو ثاني أعلى تصنيف للخطر.

وقالت المسؤولة في مكتب الأرصاد الجوية ميريام برادبري، إن درجات الحرارة من المرجح أن تصل إلى ذروتها في فيكتوريا اليوم الأحد.

وأضافت: "ما يعنيه هذا بالنسبة لمخاطر الحرائق هو أننا نشهد ارتفاعا حادا في المزيد من المناطق".

وشهدت منطقة جنوب أستراليا موجة حر اشتدت اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في ملبورن عاصمة الولاية إلى 38 درجة مئوية، في حين وصلت في بلدة ميلدورا في شمال غرب الولاية إلى 32.9 درجة مئوية في الساعة 10:30 صباحا، متجاوزة متوسط درجة الحرارة القصوى لشهر يناير/كانون الثاني، وفقا لبيانات خبراء الأرصاد الجوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني أن ولايات أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز وتسمانيا خضعت أيضا لتحذيرات من موجة حر اليوم الأحد.

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وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة، إذ يكافح رجال الإطفاء منذ الأسبوع الماضي حريقا كبيرا اندلع في متنزه غرامبيانز الوطني في فيكتوريا، مما أدى إلى تدمير منازل وأراض زراعية.

وشهدت أستراليا موسما وصف "بالكارثي" في صيف عامي 2019 و2020، فيما عرف باسم "الصيف الأسود"، الذي شهد حرائق غابات دمرت مساحة بحجم تركيا وأسفرت عن مقتل 33 شخصا وملايين الحيوانات.