مصرع 8 وإصابة 15 في حريق بسوق شمال الصين

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء حريق اندلع في سوق للخضار بشمال الصين، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية السبت.

وأوضحت قناة التلفزيون الصيني المركزي الرسمي "سي سي تي في" أن الحريق وقع في مدينة تشانغجياكو، وأن المصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج ولا خطر حاليا على حياتهم.

وأضاف التلفزيون الصيني أن السلطات تحقق في سبب الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 8:40 صباح السبت بالتوقيت المحلي (00:40 توقيت غرينتش) وتسنى إخماده بعد ساعة واحدة من اندلاعه.

At least eight people killed and 15 injured after fire broke out at a food market in Zhangjiakou City, China pic.twitter.com/tgFDZ4vvJX — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 4, 2025

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام أخرى على منصة ويبو الصينية سحبا ضخمة من الدخان الأسود وألسنة لهب كبيرة فوق السوق في منطقة تشياوكسي بمدينة تشانغجياكو.

وذكر موقع بيانات الشركات "تشيتشاتشا" أن السوق التي اندلع فيها الحريق وقالت بعض وسائل الإعلام إنها سوق ليجوانغ للخضروات افتتحت في 2011 وتبيع سلعا تتنوع من الفاكهة والمأكولات البحرية إلى الإلكترونيات.

وغالبا ما تشهد الصين حرائق مميتة تعود لأسباب شتى، منها التساهل في إجراءات البناء والسلامة.

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وفي يوليو/تموز الماضي، قتل 16 شخصا على الأقل جراء حريق في مركز تجاري في مدينة تسيغونغ بجنوب غرب البلاد.