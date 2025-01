مصرع 8 وإصابة 15 في حريق بسوق شمال الصين

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء حريق اندلع في سوق للخضار بشمال الصين، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية السبت.

وأوضحت قناة التلفزيون الصيني المركزي الرسمي "سي سي تي في" أن الحريق وقع في مدينة تشانغجياكو، وأن المصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج ولا خطر حاليا على حياتهم.

وأضاف التلفزيون الصيني أن السلطات تحقق في سبب الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 8:40 صباح السبت بالتوقيت المحلي (00:40 توقيت غرينتش) وتسنى إخماده بعد ساعة واحدة من اندلاعه.

At least eight people killed and 15 injured after fire broke out at a food market in Zhangjiakou City, China pic.twitter.com/tgFDZ4vvJX

