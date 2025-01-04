33 شهيدا وقصف مكثف على مناطق وسط وشمال قطاع غزة

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 33 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم، 17 منهم شمالي القطاع. في حين قالت مصادر فلسطينية إن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه منازل المواطنين في منطقتي الصفطاوي والتوام شمالا.

كما قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا و273 مصابا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 45 ألفا و717 شهيدا، والمصابين إلى 108 آلاف و856 مصابا.

وذكرت قناة الأقصى الفضائية أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل لليوم الثاني على التوالي التوغل شرق مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع، على وقع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات والطائرات المروحية.

وأفادت القناة بارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزل في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع فجر اليوم إلى 3 شهداء.

كما ذكرت مصادر طبية أن فلسطينيين اثنين استشهدا صباحا في غارة إسرائيلية على شمال مدينة رفح.

وفي شمال القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني في قصف جوي إسرائيلي على فلسطينيين في شارع المخابرات شمال غرب مدينة غزة.

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كما سقط شهيد وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على فلسطينيين بجباليا النزلة. وأصيب فلسطينيون آخرون إثر قصف دبابات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وشيع فلسطينيون جثامين عدد من الشهداء بينهم أطفال إثر غارات إسرائيلية استهدفت مساء أمس مناطق متفرقة في وسط قطاع غزة.

وكان 3 فلسطينيين بينهم امرأتان استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمالي مخيم النصيرات. وفي بلدة الزوايدة استشهد 3 آخرون إثر غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية.

استهداف المستشفيات

من ناحية أخرى، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير مستشفيات شمال غزة ويحرم 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن العدوان التعسفي ضد المستشفيات والطواقم الطبية تطورٌ خطير وممنهج يتزامن مع صمت غير مبرر من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي.

كما قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم إن الاحتلال يكذب بوقاحة بشأن وجود مسلحين في المستشفيات لتبرير استهدافه للقطاع الصحي في غزة.

يشار إلى أنه منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتعرض المناطق الشمالية بقطاع غزة لهجوم إسرائيلي أسفر عن استشهاد نحو 4 آلاف فلسطيني وتهجير عشرات الآلاف.

كما ترتكب إسرائيل بدعم أميركي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.