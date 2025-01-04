وزير خارجية سوريا يزور قطر والإمارات والأردن هذا الأسبوع

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس الجمعة، أنه سيؤدي خلال الأسبوع الجاري زيارات رسمية إلى كل من قطر والإمارات والأردن، وذلك بعدما أجرى هذا الأسبوع إلى السعودية أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.

وقال الشيباني في منشور على إكس "سأمثل بلدي سوريا هذا الأسبوع، في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية"، مضيفا "نتطلّع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة".

سأمثل بلدي سوريا هذا الأسبوع في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية. نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 3, 2025

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ترأس الشيباني وفدا سوريا رفيع المستوى إلى الرياض ضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب، في أول محطة خارجية له تلبية لدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وقبل أسبوعين، أدى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي زيارة إلى دمشق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، كما أعادت قطر فتح سفارتها في دمشق بعد إغلاقها لمدة 13 عاما، ورُفع العلم القطري على مبنى السفارة، لتعود إلى العمل من جديد.

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وفي وقت سابق الجمعة، ذكر بيان للخارجية الأردنية أن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيباني، اتفقا خلاله على تنظيم زيارة لوفد من دمشق إلى المملكة، بغية بحث التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، يصل إلى دمشق بوتيرة يومية مسؤولون إقليميون ودوليون يعقدون اجتماعات مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.