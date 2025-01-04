نائب وزير الخارجية التركي يزور السودان ويلتقي البرهان

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران بحضور وزير الخارجية السوداني علي يوسف، وسفير تركيا لدى السودان.

وأوضح علي يوسف في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية بين السودان وتركيا ومجالات التعاون المشترك، مضيفا أن اللقاء تناول أيضا المبادرة التركية التي كان قد تقدم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبرهان لدعم تحقيق السلام في السودان.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية التركي إنه عقد لقاءات مع وزراء الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي، مشيرا إلى أنها كانت لقاءات مثمرة وإيجابية.

وأكد دوران على ضرورة سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، مشددا على دعم بلاده لجميع المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف لمعالجة الأزمة السودانية.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف إن زيارة برهان الدين دوران نائب وزير الخارجية التركي إلى مدينة بورتسودان، والتي تستغرق يومين، تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين والروابط القديمة بين الشعبين، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية "سونا" عن وزير الخارجية السوداني قوله إن الزيارة تأتي أيضا "تأكيدا لاهتمام تركيا بما يجري في السودان وتضامنها مع الشعب السوداني في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع المتمردة"، كما أوردت الوكالة عنه.

إعلان

وقال يوسف إن زيارة المسؤول التركي للسودان في هذا التوقيت مهمة، وتؤكد وقوف تركيا مع السودان في الدفاع عن أرضه وحماية شعبه، وفق تعبيره.

ملفات اقتصادية

وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم أن حكومة السودان تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقات التعاون مع تركيا على كافة المستويات.

وفي لقائه نائب وزير الخارجية التركي بمقر الوزارة في بورتسودان، عبر الوزير عن عدم رضاه بمستوى الأداء التجاري بين البلدين وضرورة السعي المشترك لتطويره، مشيرا إلى أهمية عودة خطوط الطيران التركية للسودان في وقت قريب.

كما شكر الدعم الإنساني المقدم من تركيا للسودان خلال الحرب المستمرة، ومرحبا بالمبادرة التركية لتحقيق السلام في السودان.

من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية التركي عودة وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) للعمل في السودان خلال وقت قريب.

واتفق الجانبان على ضرورة عقد اللجنة الوزارية المشتركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 والسعي المشترك لتطوير علاقات التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة وكافة المجالات الاقتصادية الأخرى.

وتأتي زيارة المسؤول التركي بعد نحو أسبوعين من اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أبدى فيها استعداد بلاده للتوسط لإحلال الأمن والسلام في السودان.