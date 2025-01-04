معارك في الخرطوم بحري وتنديد بقصف مخيمات النازحين بدارفور

قصف الجيش السوداني من مواقعه في شمالي أم درمان تجمعات قوات الدعم السريع وسط الخرطوم بحري بالمدفعية الثقيلة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأفاد مراسل الجزيرة بسماع أصوات اشتباكات وانفجارات في ضاحية شمبات وسط الخرطوم بحري.

ومنذ أسابيع تمكن الجيش السوداني من الوصول إلى شمبات، بينما لا تزال قوات الدعم السريع تتمسك بمواقع حاكمة في المنطقة.

ويحاول الجيش التقدم من شمال الخرطوم بحري حتى مقر سلاح الإشارة أقصى جنوب المدينة، ومن ثم فك الحصار عن مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم.

وفي ولاية نهر النيل، قالت مصادر محلية للجزيرة إن الدفاعات الأرضية أسقطت طائرات مسيرة لقوات الدعم السريع حاولت الهجوم على معسكر المعاقيل التابع للجيش قرب مدينة شندي.

من ناحية أخرى، قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بالسودان في بيان إن مخيم أبشوك للنازحين شمالي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور تعرض للقصف بالطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني، ما أدى إلى سقوط قتلى من النازحين، بينهم طفلان، وإصابة آخرين وتدمير البنية التحتية بالمخيم.

وذكرت المنسقية -وهي كيان أهلي معني بقضايا النازحين واللاجئين في السودان- أن قوات الدعم السريع قصفت مخيم زمزم للنازحين بالمحيط الجنوبي للفاشر بالمدفعية الثقيلة عدة مرات.

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ودانت المنسقية، في بيانها، بأشد العبارات، ما وصفتها بالمجازر البشعة جراء عمليات قصف تستهدف الأحياء السكنية ومراكز إيواء النازحين ومخيمات النازحين، بشكل متواصل، من قبل الجيش السوداني والدعم السريع.

ودعت المنسقية أطراف الحرب بالسودان إلى الوقف الفوري لاستهداف المدنيين الأبرياء، خاصة النساء والأطفال.

ويدور القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، مخلّفا أزمة إنسانية هائلة، حيث نزح أكثر من 12 مليون شخص من مناطقهم، وتواجه وكالات الأمم المتحدة صعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية.