عاجل | هآرتس: 8 أعضاء في الكنيست يدعون وزير الدفاع لإصدار أمر بتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال غزة
4/1/2025-|آخر تحديث: 4/1/202510:28 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | هآرتس: 8 أعضاء في الكنيست يدعون وزير الدفاع لإصدار أمر بتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال غزة
عاجل | هآرتس: 8 أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يطالبون الجيش بتطهير شمال غزة من السكان
عاجل | هآرتس: أعضاء في الكنيست يطالبون الجيش باستخدام الحصار وتدمير البنية التحتية وقتل أي شخص لا يرفع الراية البيضاء
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة