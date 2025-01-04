عاجل | هآرتس: 8 أعضاء في الكنيست يدعون وزير الدفاع لإصدار أمر بتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال غزة

عاجل | هآرتس: 8 أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يطالبون الجيش بتطهير شمال غزة من السكان

عاجل | هآرتس: أعضاء في الكنيست يطالبون الجيش باستخدام الحصار وتدمير البنية التحتية وقتل أي شخص لا يرفع الراية البيضاء

التفاصيل بعد قليل..