الاحتلال يقتحم نابلس ويواصل اعتداءاته بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم السبت مدينة نابلس، في إطار استمرار الاعتداءات اليومية على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة التعاون في المدينة، وتمركزت في دوار نابلس الجديدة.

كما اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية بلدة قبلان جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية.

جانب من اقتحام بلدة اودلا جنوب نابلس. pic.twitter.com/rk2Zxl2uc5 — فلسطين بوست (@PalpostN) January 4, 2025

وفي بيتا، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت عدة أحياء فيها، وأطلق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي المدينة وقتلت فلسطينيا وأصابت 9 آخرين، بينها 4 بحالة خطيرة.

وفي طولكرم، نصبت قوات الاحتلال حاجزا طيارا عسكريا على شارع الكفريات جنوب المدينة.

وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال تمركزت وسط شارع الكفريات، وأوقفت عشرات المركبات المارة خاصة الداخلة إلى مدينة طولكرم، وفتشتها ودققت في هويات ركابها، مما تسبب في اصطفاف طابور طويل من المركبات في المنطقة.

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وفي مسافر يطا، اعتقلت قوات الاحتلال مسنا أثناء وجوده في أراضيه في خربة "اقواويس"، جنوب الخليل.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 836 فلسطينيا، وإصابة نحو 6700، إضافة إلى اعتقال أكثر من 10 آلاف آخرين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.