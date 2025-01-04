أخبار

عاجل | مصادر محلية فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتتمركز في منطقة التعاون

4/1/2025-|آخر تحديث: 4/1/202504:22 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

إعلان