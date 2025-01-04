شهيدان وجرحى بغارات على خان يونس وصفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف جوي إسرائيلي على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المراسل إن الطيران الحربي جيش الاحتلال شن غارتين على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس في قطاع غزة، في ظل تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلي واستهداف أي شيء يتحرك في المنطقة.

وبدورها أفادت ما تُعرف بالجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في سديروت وإيفيم بغلاف قطاع غزة الشمالي بعد رصد إطلاق صواريخ تجاه تلك المنطقة.

وفي مخيم النصيرات وسط غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الدعوة شمال المخيم، كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف منطقتي الصطفاوي والنزلة شمال قطاع غزة.

حصيلة كبيرة

ومنذ فجر الجمعة استشهد 61 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، تزامنا مع تكثيف استهداف الاحتلال للمستشفيات المتبقية في القطاع.

وقالت المصادر إن 26 فلسطينيا استشهدوا شمالي القطاع، في غارات استهدفت منازل مأهولة بالسكان والنازحين.

وذكرت وزارة الصحة في غزة اليوم أن ما لا يقل عن 45 ألفا و658 فلسطينيا قتلوا وأصيب 108 آلاف و583 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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وفي دير البلح وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مستودعا تجاريا يؤوي نازحين شرقي المدينة.

ونقلت طواقم الإسعاف الفلسطينية جثماني الشهيدين وعددا من المصابين إلى "مستشفى شهداء الأقصى" في دير البلح.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف استهدف سيارة مدنية في بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن طواقم الاسعاف الفلسطينية نقلت المصابين وجثماني الشهيدين بمساعدة الأهالي إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وقال مراسل الجزيرة إن 9 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا قرب مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.

إخلاء مستشفيات

من جهة أخرى، طالب جيش الاحتلال الموجودين في "المستشفى الإندونيسي" بإخلائه فورًا. ونقل مراسل الجزيرة عن المحاصرين في المستشفى مطالبتهم بتوفير ضمانات بعدم تعرض الاحتلال لهم أثناء خروجهم.

وقال المحاصرون إن بينهم نساء، وكبارا في السن، وأطفالا، وذوي إعاقة، ومصابين لا يستطيعون الحركة نهائيا.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل إن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يطبق خطة الجنرالات في شمالي قطاع غزة.

وطالب بصل -في مقابلة مع الجزيرة- الاحتلال الإسرائيلي برفع يده عن المنظومة الصحية ومنظومة الدفاع المدني في القطاع.

وأنذر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، الطواقم الطبية والمرضى بإخلاء مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وهدد بقصفه إمعانا بالإبادة التي يرتكبها منذ نحو 15 شهرا.