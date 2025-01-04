نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت عن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي أن مطار دمشق الدولي سيستأنف من الثلاثاء المقبل تسيير الرحلات الدولية من العاصمة وإليها، والتي توقفت عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد الشهر الماضي.

وقال الصليبي للوكالة: "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7-1-2025".

وكان المطار قد استأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق، كما استقبل طائرات تنقل المساعدات من عدة دول.

ورصدت الجزيرة في تقرير سابق الاستعدادات لإعادة تشغيل مطار دمشق الدولي.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية أول أمس الخميس أنها ستستأنف رحلاتها إلى سوريا اعتبارا من الثلاثاء، بإطلاق 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق، بعد نحو 13 سنة من التوقف.

وقالت في بيان إن هذا القرار يؤكد التزامها بتعزيز الربط الإقليمي، وأشارت إلى أنها تعمل عن كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا لمعايير السلامة والأمن قبل استئنافها.

وكان الصليبي قال للجزيرة الشهر الماضي إن الخطوط القطرية والتركية ستكونان من أولى الشركات التي تستأنف رحلاتها إلى سوريا.