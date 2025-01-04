إدارة بايدن توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، في صفقة قد تكون الأخيرة في عهد الرئيس الأميركي الحالي.

وتشمل الموافقة قذائف مدفعية عيار 155 مليمترا وصواريخ هيلفاير "إيه جي إم-114" وقنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية زنة 500 رطل.

وقال مسؤول في الخارجية إن "الوزارة أخطرت الكونغرس بصفقة بيع مقترحة لذخائر بقيمة 8 مليارات دولار لدعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات للدفاع الجوي".

في السياق ذاته، نقل موقع والا الإسرائيلي أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس أن الصفقة تشمل ذخيرة للطائرات المقاتلة وطائرات مروحية هجومية وقذائف مدفعية، وفقا لمصدرين مطلعين على التفاصيل.

تراجع عن الضغط على إسرائيل

وقد تكون هذه آخر صفقة أسلحة لتل أبيب توافق عليها إدارة بايدن، ويأتي الإعلان عنها في وقت يتهم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره إدارة بايدن بفرض "حظر هادئ على الأسلحة" على إسرائيل.

وبحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأميركي، كان بعض أعضاء الحزب الديمقراطي قد حثوا الإدارة الأميركية على ربط تسليح إسرائيل باشتراطات تتعلق بإدارة تل أبيب للحرب على غزة والوضع الإنساني في القطاع، بيد أن بايدن امتنع عن اتخاذ هذه الخطوة.

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كما نقل الموقع أن هذه الصفقة الأخيرة المحتملة تمثل اتفاقا طويل الأمد، حيث قد يتم توفير بعض بنودها من المخزونات الأميركية الحالية، لكن معظم الإمدادات ستسلم في غضون سنة أو أكثر.

وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل في حربها على غزة، حيث أمدتها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر عبر جسر جوي وبحري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وترفض الإقرار بأن ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في القطاع يشكل إبادة جماعية كما وثقته تقارير دولية.