شهيد وجرحى بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مواجهات أعقبت اقتحام قوات الاحتلال المخيم ومناطق أخرى بالضفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية -مساء الجمعة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إنّ شابا يبلغ من العمر 18 عاما "استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيّم بلاطة"، في حين أفادت مصادر صحفية محلية أن الشهيد شاب يدعى محمد مدحت عامر.

وأضافت الوزارة أنّ "9 إصابات، بينها 4 بحالة خطيرة، نُقلت من مخيّم بلاطة خلال اقتحام قوات الاحتلال" الإسرائيلي.

وبحسب وكافة "وفا" فقد "اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيّم بلاطة من حاجز عورتا، ونشرت عددا من القناصة على أسطح البنايات القريبة".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أمس مناطق عديدة في الضفة، حيث اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل ونصبت حاجزا في مخيم العروب شمال المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

اعتداءات المستوطنين

وفي الإطار ذاته، أصيب 7 فلسطينيين أيضا مساء الجمعة، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بالضرب في بلدة سلواد، شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بوقوع 7 إصابات جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بالضرب، وجميعهم في حالة مستقرة.

وأوضح رئيس بلدية سلواد، رائد حامد، لوكالة الأناضول، أن ما لا يقل عن 40 مستوطنا اقتحموا منطقة النصبية غربي سلواد، وأقدموا على حرق 5 مركبات لفلسطينيين، ثم اعتدوا على عدد من شبان البلدة، بالضرب.

وأضاف حامد، أن مستوطنين مسلحين حاصروا مجموعة شبان من البلدة في النصبية، واعتدوا عليهم بالضرب.

ولفت إلى أنه تم إزالة خيام نصبها المستوطنون، الخميس، غربي سلواد، قبل أسابيع، لكن المستوطنين ما زالوا يتواجدون حولها، ويمنعون تواجد أهالي البلدة في المنطقة.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 835 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.