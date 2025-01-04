شاهد.. استقبال حاشد للشيخ أسامة الرفاعي بعد عودته لدمشق

نظمت جموع من السوريين اليوم السبت -في العاصمة دمشق– استقبالا شعبيا كبيرا للشيخ أسامة الرفاعي، رئيس المجلس الإسلامي السوري المشكل في المنفى، ليعود إلى بلاده بعد غياب دام 13 عاما.

استقبال مهيب للشيخ أسامة الرفاعي رئيس المجلس الإسلامي السوري في مسجد الشيخ عبد الكريم الرفاعي بالعاصمة #دمشق#فيديو pic.twitter.com/Do2CpLl8hJ — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) January 4, 2025

وأظهرت مشاهد عدة -نشرها ناشطون ومنصات سورية- جموع المواطنين الذين احتشدوا داخل مسجد الشيخ عبد الكريم الرفاعي، وفي ساحاته بمنطقة كفر سوسة خلال استقبالهم الشيخ العائد في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وعبّر سوريون في حفل الاستقبال عن فرحتهم وابتهاجهم بعودة الشيخ الذي قال في كلمة له إن "الله أذن للشعب السوري بالفرج بعد 61 عاما من حكم النظام السابق".

#دمشق استقبال "مفتي سوريا" الشيخ أسامة الرفاعي في مسجده، عبد الكريم الرفاعي، في منطقة كفر سوسة بدمشق pic.twitter.com/0LKSKwzuXg — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) January 4, 2025

وكان الشيخ الرفاعي انتقد نظام بشار الأسد منذ بداية الثورة السورية عام 2011، ويُعتبر الشيخ من أبرز العلماء المؤثرين في سوريا، وينحدر من عائلة علمية مرموقة، فهو الابن البكر للعلّامة الراحل عبد الكريم الرفاعي، وتم تعيينه قبل 4 أعوام مفتيا عاما لسوريا من جانب المجلس الإسلامي السوري بديلا عن مفتي النظام المخلوع.

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وتأتي عودة الشيخ الرفاعي بعد يومين من عودة الشيخ محمد راتب النابلسي إلى دمشق بعد 14 عاما قضاها في المنفى، وذلك ضمن عودة مجموعة من الدعاة وعلماء الدين إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد.