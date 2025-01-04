سرايا القدس تبث مشاهد تفجير منزل تحصن به جنود الاحتلال شرق جباليا

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من تفجير مقاتليها لمنزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السكة شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت السرايا أن العملية تمت بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى-لواء العامودي.

وتضمنت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- عملية تفخيخ منزل بقذيفة "هاوتزر" عيار 155 من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي، كما قالت سرايا القدس.

ووثقت سرايا القدس في مقطع الفيديو دخول عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل المنزل المفخخ، ثم عملية تفخيخ المنزل من قبل مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

ويذكر أن العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية شهدت تصاعدا كبيرا في الأيام الأخيرة، حيث أصبحت إسرائيل تتلقى خلالها ضربات شبه يومية في مختلف مناطق القطاع.

ويأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ456 عدوانه على قطاع غزة، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى.