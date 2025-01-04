روسيا تستهدف أوكرانيا بعشرات المسيرات وتسيطر على 3 قرى جديدة

أعلن سلاح الجو الأوكراني -اليوم السبت- أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت عشرات المسيرات الروسية التي استهدفت البلاد، في حين ذكر مدونون أوكرانيون أن روسيا استولت على 3 قرى بالقرب من مدينة بوكروفسك المتنازع عليها.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 34 من أصل 81 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، وأضاف أنه تم تحييد خطر 47 طائرة مسيرة، وهي إشارة إلى استخدام أوكرانيا لأدوات الحرب الإلكترونية في إعادة توجيه الطائرات المسيرة الروسية.

ميدانيا أيضا، قال مدونون عسكريون أوكرانيون إن القوات الروسية استولت على 3 قرى إضافية بالقرب من مدينة بوكروفسك الأوكرانية المتنازع عليها منذ أشهر.

وذكرت مدونة "ديب ستيت" -أمس الجمعة- أن المواقع هي داتشينسكي ونوفي ترود وفوفكوف، الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من جنوب بوكروفسك. ورسمت مدونة "لايفيوماب" سيناريو مشابها، في حين قال تقرير الوضع الرسمي الصادر عن هيئة الأركان العامة بعد ظهر الجمعة إن نوفي ترود لا تزال موضع نزاع.

وفي الأسابيع الأخيرة، حول الجيش الروسي إستراتيجيته من الهجوم المباشر على مدينة بوكروفسك التعدينية والصناعية إلى الالتفاف عليها من الجنوب.

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وتشكل هذه الخطوة خطرا على الطريق المهم الرابط بين بوكروفسك ومدينة دنيبرو المهمة. كما اقترب الروس من الوصول إلى حدود منطقة دنيبروبتروفسك الإدارية الأوكرانية، التي ظلت بعيدة عن المعارك البرية منذ بدء الحرب.

وأسفرت هجمات الجمعة على أوكرانيا عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر، حيث قتل شخص وأصيب آخرون قرب كييف في هجوم روسي بمسيرة استهدف العاصمة خلال الليل، حسبما ذكر الحاكم العسكري ميكولا كالاشنيك عبر تطبيق تليغرام يوم الجمعة، مشيرا إلى أن عدة مبان تضررت بالهجوم.

وفي وقت لاحق يوم الجمعة، استهدف صاروخ روسي مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، مما تسبب في 3 انفجارات قوية، وفقا لوسائل إعلام محلية، وأدى الهجوم إلى مقتل مدني وإصابة 4 آخرين، بحسب الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف تشاوس، كما لحقت أضرار بمبنيين سكنيين، وفقا لعمدة المدينة دميترو بريجينسكي.

وتعتبر تشيرنيهيف موقعا إستراتيجيا يضم ثكنات عسكرية ومطارا على بعد نحو 150 كيلومترا شمال كييف وأقل من 65 كيلومترا من حدود أوكرانيا مع روسيا، وكانت المدينة تضم في السابق نحو 300 ألف نسمة.

مطار بطرسبورغ

في المقابل، أعلنت هيئة الطيران الفدرالية الروسية تعليقا مؤقتا لحركة الطيران في مطار بولكوفا بسان بطرسبورغ.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) إن مطار بولكوفو الروسي في سان بطرسبورغ أوقف مؤقتا وصول ومغادرة الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة 7:45 صباحا (04:45 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت، ضمانا لسلامة الطائرات المدنية.

ولم تذكر الوكالة سببا لقرار وقف الرحلات لكن مطارات روسية شهدت في السابق إغلاقات تلافيا لمخاطر تعرضها لضربات بطائرات مسيرة أوكرانية حلقت بالقرب منها، لكن حاكم منطقة لينينغراد الشمالية -التي تقع بها سان بطرسبورغ- قال إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرتين فوق الخليج الفنلندي دون تسجل أي أضرار أو إصابات.

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وكتب ممثل لروسافياتسيا عبر تليغرام "أوقف المطار مؤقتا وصول ومغادرة الرحلات الجوية.. تتخذ أطقم الطائرات ومراقبة الحركة الجوية وخدمات المطار جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الرحلات الجوية، وهذه هي الأولوية القصوى".