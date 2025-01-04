روسيا تتوعد بعد استهدافها بصواريخ أتاكمز الأميركية من أوكرانيا

توعدت روسيا -اليوم السبت- بالرد على إطلاق أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" الأميركية الصنع باتجاه أراضيها، في أعقاب تحذيرات من موسكو لكييف من أن استخدام مثل هذه الصواريخ سيواجه برد شديد.

وجاء في بيان للجيش الروسي أن "أعمال نظام كييف المدعوم من الغربيين ستكون موضع رد"، وذلك بعدما أعلن أنه اعترض 8 صواريخ من طراز أتاكمز الأميركية كانت تستهدف منطقة بيلغورود الروسية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرب وسط كييف بصاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت إذا واصلت أوكرانيا ضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية بعيدة المدى، مثل أتاكمز الأميركية أو ستورم شادو البريطانية.

وكان الجيش الروسي أعلن في وقت سابق -في بيان- أن وسائط دفاعه الجوي أسقطت 8 صواريخ أتاكمز الأميركية الصنع و72 طائرة مسيرة أطلقتها كييف، من دون الإشارة إلى إذا ما كان الهجوم أسفر عن ضحايا أو أضرار مادية.

وأجازت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استخدام هذه الصواريخ البالغ مداها 300 كيلومتر، لضرب أهداف في عمق روسيا، وذلك بعد نشر كوريا الشمالية آلاف الجنود لمساعدة موسكو في الحرب ضد كييف، حسب الدول الغربية الحليفة لأوكرانيا.

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ومنذ ذلك الحين، شنّت كييف ضربات باستخدام أتاكمز وغيرها من الصواريخ البعيدة المدى الغربية الصنع، في حين قالت موسكو إنها ردت على ذلك بشنّ ضربة على الأراضي الأوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي من المقرر أن ينصّب يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري، قال إنه يعارض "بشدة" استخدام الجيش الأوكراني صواريخ أتاكمز الأميركية، موضحا أن ذلك من شأنه أن يفاقم الصراع.

وسبق أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى من أجل إزالة خطر ما سمّاه "الإرهاب الروسي"، وإن كييف ستبذل كل ما في وسعها للتأكد من أن شركاءها سيفتحون هذا "الإمداد الحيوي".

هجمات

على الصعيد الميداني اليوم، أصيب شخصان بجروح جراء هجوم بالمسيرات في مدينة شيبيكينو القريبة من الحدود الأوكرانية، حسب ما أفاد به حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف.

وأصيب 10 أشخاص على الأقل أيضا في ضربة أوكرانية طالت مدينة غورليفكا التي تسيطر عليها روسيا شرقي أوكرانيا، حسب رئيس البلدية إيفان بريخودو.

وإلى الشمال، أعلنت موسكو السيطرة على بلدة نادييا في مقاطعة لوغانسك الأوكرانية التي ضمّتها عام 2022، وتسيطر على معظم أنحائها.

وجنوبي البلاد، أصيب 4 أشخاص بجروح في هجوم بمسيّرة روسية، بحسب ما أفاد به قائد الإدارة العسكرية لمدينة خيرسون رومان مروتشكو.

وفي روسيا، أوقف جهاز الأمن الفدرالي الروسي 4 شبان للاشتباه في تخطيطهم لما سماه هجوما إرهابيا بمدينة يكاترينبورغ بمنطقة الأورال، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية اليوم السبت.

وبدأت روسيا حربا على أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022، معلنة سيطرتها على مزيد من الأراضي شرقي وجنوبي أوكرانيا، في حين أعلنت كييف صدها هجمات واستعادتها بلدات وتوغلها في مناطق، في ظل الحرب بين الدولتين الجارتين التي خلّفت مئات آلاف القتلى من الجانبين، وفق الإعلانات الرسمية لكل منهما.