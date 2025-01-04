ترامب يعتبر جلسة تحديد عقوبته بقضية الممثلة الإباحية "تمثيلية هزلية"

ندد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الجمعة بتحديد قاض في نيويورك جلسة قبل 10 أيام من تنصيبه للنُطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقه بقضية شرائه صمت ممثلة إباحية، معتبرا هذه الخطوة "هجوما سياسيا غير مشروع".

وكتب ترامب -في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"- أن "هذا الهجوم السياسي غير المشروع ليس سوى تمثيلية هزلية"، وذلك تعليقا على قرار القاضي خوان ميرشان عقد جلسة في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري للنطق بالعقوبة بحقه.

وفي منشوره شن ترامب هجوما عنيفا على القاضي، متهما إياه بأنه "متحيز متطرف أصدر لتوه قرارا غير قانوني ويتعارض مع دستورنا وإذا سُمح له بأن يمضي قدما فسيقضي على الرئاسة كما نعرفها".

وأتى تصريح ترامب بعيد إصدار القاضي في محكمة مانهاتن استدعاء للرئيس المنتخب إلى جلسة ستعقد الجمعة المقبلة، للنطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقه بقضية شرائه صمت ممثلة إباحية.

ولن تتضمن العقوبة التي ستصدر بحق ترامب دخوله السجن، لكنها ستجعل منه أول مدان بارتكاب جريمة يتولى رئاسة الولايات المتّحدة.

وفي قرار من 18 صفحة، أيد القاضي قرار الإدانة الذي أصدرته بحق ترامب هيئة محلفين في نيويورك، رافضا بذلك طلبات شتى قدمها محامو الرئيس المنتخب لإلغاء هذا القرار.

إعلان

وفي 30 مايو/أيار دانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني بـ34 تهمة، تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من الحديث عن علاقة جنسية تقول إنها جرت بينهما.