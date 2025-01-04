أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، عدم وجود أي خطط أو نية لإقامة قاعدة أميركية في منطقة عين العرب (كوباني) التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وتعليقا على أنباء متداولة عن إقامة قاعدة عسكرية أميركية في عين العرب، قالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم البنتاغون، "اطلعت على بعض تلك الأخبار، لا توجد خطة لبناء قاعدة عسكرية في كوباني".

وأكدت سينغ مجددا -خلال أول مؤتمر صحفي لهذا العام- أن الجنود الأميركيين موجودون في سوريا لهزيمة تنظيم الدولة.

وزعمت المتحدثة أن عين العرب لا يوجد فيها جنود أميركيون. وقالت: "لا توجد حاليا خطة أو نية لإنشاء أي قاعدة في كوباني، لست متأكدة من مصدر هذه الأنباء".

وشددت على أن الولايات المتحدة تدعم سلامة الأراضي السورية وعملية الاستقرار السياسي، واستدركت بقولها: "لكن هذا لن يكون ممكنا إلا من خلال القضاء على داعش والجماعات الإرهابية الأخرى".

في غضون ذلك، هبطت طائرة شحن محملة بمعدات عسكرية ولوجستية في قاعدة أميركية ببلدة الشدادي جنوب الحسكة شمال شرقي سوريا، مساء أمس الجمعة، وفقا لمصادر محلية.

وأضافت المصادر أن ذلك يأتي بعد ساعات من وصول معدات عسكرية وأسلحة متطورة على متن طائرة شحن برفقة مروحية عسكرية إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، في إطار تعزيز القواعد الأميركية في المنطقة.

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وتنتشر في سوريا 9 قواعد أميركية: الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، و6 في محافظة الحسكة.