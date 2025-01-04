الأميركيون يودعون جيمي كارتر في 6 أيام

بدأ الأميركيون اليوم السبت وداع رئيسهم الأسبق جيمي كارتر، الذي توفي هذا الأسبوع عن 100 عام، وذلك بمراسم رسمية وطنية تستمر 6 أيام، انطلقت من مسقط رأسه في بلاينز وتختتم بمواراته الثرى الخميس المقبل.

وقد بدأت مراسم وداع كارتر رسميا صباح اليوم السبت، مع قيام عناصر من جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرؤساء الأميركيين، بحمل نعشه ووضعه في سيارة ستجول في مدينة بلاينز بولاية جورجيا.

وستكون لموكب التشييع محطة عند المزرعة التي امتلكها والدا كارتر في أثناء طفولته، على أن يقرع جرسها 39 مرة تكريما للرئيس الـ39 للولايات المتحدة.

وسينقل النعش لاحقا إلى مدينة أتلانتا ضمن محطاته، ليقف دقيقة صمت عند مبنى الكابيتول في ولاية جورجيا، حيث كان كارتر سيناتور الولاية قبل أن يصبح حاكما لها.

وينقل بعدها الجثمان إلى مركز كارتر الرئاسي، حيث سيسجى لساعات ليلقي الأميركيون نظرة الوداع عليه، قبل نقل النعش الثلاثاء من قاعدة في جورجيا إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، بطائرة عسكرية ستحمل رمز "المهمة الجوية الخاصة 39".

وفي العاصمة واشنطن، ستكون لموكب الجنازة محطة عند النصب التذكاري للبحرية الأميركية التي خدم كارتر في صفوفها، لا سيّما على متن الغواصات، عقب تخرّجه من الأكاديمية البحرية عام 1946.

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ومن المقرر بعد ذلك نقل النعش -الذي سيلف بالعلم الأميركي- من سيارة نقل الموتى إلى عربة تجرها أحصنة، وصولا إلى مبنى الكابيتول حيث سيحمله عسكريون ويسجى حتى صباح الخميس.

وسيكون كارتر الرئيس الـ13 للولايات المتحدة الذي يسجى جثمانه في القاعة المستديرة أسفل قبة مبنى الكابيتول، في تقليد بدأ مع أبراهام لينكولن عقب اغتياله عام 1865.

وقد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تنكيس الأعلام لمدة شهر عقب وفاة كارتر يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أن يكون تشييعه الخميس في جنازة دولة يوم حداد وطني.

وقد أشاد عديد من الأميركيين وقادة دول بكارتر الذي أمضى ولاية واحدة في البيت الأبيض (1977-1981)، متنقلا في مجالات شتى من الدبلوماسية إلى الأعمال الخيرية والديمقراطية، ومُنح جائزة نوبل للسلام عام 2022.