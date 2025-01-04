إطلاق صواريخ على مستوطنات غلاف غزة لليوم التاسع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -عصر اليوم السبت- سقوط صاروخ قرب معبر بيت حانون (إيريز) شمالي غزة، حيث تم تفعيل صافرات الإنذار لليوم التاسع على التوالي جراء إطلاق الصواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال الجيش الإسرائيلي "إن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة قرب معبر إيريز، بعد أن تم إطلاقه من شمال قطاع غزة".

وفي الأثناء، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بغلاف غزة، مشيرة إلى أن هذا هو اليوم التاسع على التوالي الذي يجري فيه إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.

وقد أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس أطلقت 20 صاروخا من غزة خلال 9 أيام فقط، لافتة إلى أن 14 منها أطلق من شمال القطاع.

وأمس، أعلن جيش الاحتلال عن محاولة اعتراض صاروخ أطلق من وسط قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية له، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أعلن الاحتلال سقوط صاروخ في مستوطنة​​​​​​​ "كيسوفيم" المحاذية للقطاع، دون الإبلاغ عن إصابات.

وقد غادر عشرات الآلاف من الإسرائيليين منازلهم في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وتلك القريبة من لبنان منذ اندلاع الحرب، ومنذ ذلك الحين تمول إسرائيل إقامتهم في الفنادق والمساكن الخاصة.

إعلان

ومن اللافت أن الصواريخ ما زالت تنطلق من غزة، رغم استمرار الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ 15 شهرا، مما يشير إلى فشلها في تحقيق أهدافها العسكرية المعلنة في القطاع المحاصر.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​

ويواصل جيش الاحتلال مجازره متجاهلا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.