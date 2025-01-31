يديعوت أحرونوت عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي: القوة الأوروبية ستلعب دورا مهما في وقف إطلاق النار بقطاع غزة
يديعوت أحرونوت عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي: إسرائيل سألت كيف يمكن للاتحاد نشر بعثته للمساعدة الحدودية بمعبر رفح
يديعوت أحرونوت عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي: القوة الأوروبية ستلعب دورا مهما في وقف إطلاق النار بقطاع غزة
يديعوت أحرونوت عن مسؤول أوروبي: الفكرة هي إعادة فتح معبر #رفح في المرحلة الأولى للسماح للناس بمغادرة غزة
يديعوت أحرونوت عن مسؤول أوروبي: الاتحاد يظهر الدعم لوقف إطلاق النار والتعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
يديعوت أحرونوت عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي: ضباط حدود من السلطة الفلسطينية سيتولون إدارة معبر رفح
يديعوت أحرونوت عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي: الجيش الإسرائيلي سيظل متمركزا حول محيط معبر رفح
يديعوت أحرونوت: من المتوقع أن ينشر الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 100 ضابط حدود مع ترتيبات أمنية جديدة
يديعوت أحرونوت: سيكون معظم مستخدمي معبر رفح من الجرحى والأطفال والمرضى الذين يسعون إلى العلاج في الخارج
القناة 12 عن مصادر: إسرائيل لا تتوقع فشل الدفعات التالية من صفقة التبادل لكنها لا تستبعد كل السيناريوهات
القناة 12 عن مصادر: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية لمناقشة احتمالات توقف الصفقة وإمكانية العودة للقتال فورا
القناة 12 عن مصادر: المشاورات الأمنية تعقد تزامنا مع زيارة المبعوث الأمريكي لتل أبيب وقبيل لقاء نتنياهو وترمب
واللا عن منسق شؤون الأسرى غال هيرش: لقاء نتنياهو وترمب الأسبوع المقبل مهم لمفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة
واللا عن غال هيرش: نستعد لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة وزيارة نتنياهو لواشنطن تتزامن مع ذلك
التفاصيل بعد قليل..