يديعوت أحرونوت عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي: إسرائيل سألت كيف يمكن للاتحاد نشر بعثته للمساعدة الحدودية بمعبر رفح

يديعوت أحرونوت عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي: القوة الأوروبية ستلعب دورا مهما في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

يديعوت أحرونوت عن مسؤول أوروبي: الفكرة هي إعادة فتح معبر #رفح في المرحلة الأولى للسماح للناس بمغادرة غزة

يديعوت أحرونوت عن مسؤول أوروبي: الاتحاد يظهر الدعم لوقف إطلاق النار والتعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

يديعوت أحرونوت عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي: ضباط حدود من السلطة الفلسطينية سيتولون إدارة معبر رفح

يديعوت أحرونوت عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي: الجيش الإسرائيلي سيظل متمركزا حول محيط معبر رفح

يديعوت أحرونوت: من المتوقع أن ينشر الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 100 ضابط حدود مع ترتيبات أمنية جديدة

يديعوت أحرونوت: سيكون معظم مستخدمي معبر رفح من الجرحى والأطفال والمرضى الذين يسعون إلى العلاج في الخارج

القناة 12 عن مصادر: إسرائيل لا تتوقع فشل الدفعات التالية من صفقة التبادل لكنها لا تستبعد كل السيناريوهات

القناة 12 عن مصادر: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية لمناقشة احتمالات توقف الصفقة وإمكانية العودة للقتال فورا

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القناة 12 عن مصادر: المشاورات الأمنية تعقد تزامنا مع زيارة المبعوث الأمريكي لتل أبيب وقبيل لقاء نتنياهو وترمب

واللا عن منسق شؤون الأسرى غال هيرش: لقاء نتنياهو وترمب الأسبوع المقبل مهم لمفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة

واللا عن غال هيرش: نستعد لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة وزيارة نتنياهو لواشنطن تتزامن مع ذلك

التفاصيل بعد قليل..