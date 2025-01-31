مصريون يحتشدون أمام معبر رفح رفضا لتهجير فلسطينيي غزة

تجمّع مصريون، اليوم الجمعة، أمام معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، للتظاهر ضد مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير فلسطينيي القطاع خارج بلادهم.

وبثت قناة القاهرة الإخبارية لقطات تظهر تواجد أعداد كبيرة من المصريين أمام المعبر، وأشارت القناة إلى أن هذا "الاحتشاد الشعبي" الرافض لتهجير الفلسطينيين سيشهد تزايدا بعد صلاة الجمعة.

ووفقا لهيئة البث العبرية الرسمية، سيُفتتح معبر رفح اليوم الجمعة بدلا من الأحد المقبل، كما كان مخططا بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ كان من المتوقع أن يفتح هذا المعبر أمام الفلسطينيين للسفر بعد إطلاق آخر المجندات الإسرائيليات غدا السبت.

ومساء أمس، شهدت محافظات مصرية عديدة، منها البحيرة وكفر الشيخ والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والقليوبية وبني سويف، فعاليات رافضة لتهجير الفلسطينيين، بحسب وسائل إعلام محلية ومقاطع فيديو بمنصات التواصل.

ورفع المحتجون لافتات ضد التهجير ومقترح ترامب، ورددوا هتافات منها "بأجسادنا واقفين نحمي حدودنا من التهجير"، "شعب مصر شعب كبير لا لا للتهجير".

وبعد انتهاء الفعاليات، توجه المشاركون مع مجموعات أخرى قادمة من محافظات أخرى بمصر باتجاه معبر رفح لتنظيم "أكبر وقفة رفض" ضد تهجير الفلسطينيين، بحسب المصادر ذاتها.

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واقترح ترامب في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة" الذي أبادته إسرائيل طوال أكثر من 15 شهرا.

وتجنبت الردود المصرية الرسمية منذ اقتراح ترامب الإشارة له مباشرة، وأكدت بشكل عام على رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين، وذلك وفق بيان للخارجية المصرية الأحد، وكلمة لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي الاثنين، وكلمة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بمجلس حقوق الإنسان الثلاثاء.

والأربعاء، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، على أن "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدا عزم بلاده على العمل مع ترامب للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين.

وإلى جانب مصر، أبدت جهات عدة رفضها مقترح ترامب، بينها الأردن والعراق وفرنسا وألمانيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.