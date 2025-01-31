مباحثات تركية روسية بشأن التطورات في سوريا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي -اليوم الجمعة- مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الوضع في سوريا والتطورات الإقليمية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في الخارجية التركية أن الجانبين أكدا دعمهما "وحدة سوريا السياسية، وأهمية أن تكون عملية الانتقال السياسي شاملة".

في الوقت نفسه، قالت الخارجية التركية في بيان إن نوح يلماز نائب وزير الخارجية استقبل مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في أنقرة اليوم الجمعة.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا آخر التطورات في سوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، من دون ذكر تفاصيل.

وقد تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع التهاني من تركيا ودول عربية عديدة بتوليه هذا المنصب أول أمس الأربعاء، مع تأكيدات على دعم المرحلة الانتقالية في سوريا.

وكان الشرع قد استقبل الثلاثاء وفدا من روسيا برئاسة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي منحته موسكو حق "اللجوء الإنساني".

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوغدانوف قوله بعد نقاشات مع المسؤولين السوريين إن الجانبين سيجريان مزيدا من المحادثات بشأن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.

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من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر سوري أن الشرع طلب من موسكو تسليم الأسد ومساعديه المقربين الموجودين في روسيا.