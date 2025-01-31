قتيلان بغارات إسرائيلية على البقاع شرقي لبنان

اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بأنه ضرب الليلة الماضية مواقع في سهل البقاع شرقي لبنان قائلا إنها أهداف لحزب الله، مما يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن طائراته ضربت "أهدافا لحزب الله في البقاع كانت تشكل تهديدا"، مؤكدا التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان أن بين المواقع المستهدفة "بنية تحتية تحت الأرض تستخدم لتطوير وصناعة أسلحة" ومنشآت "على الحدود السورية اللبنانية يستخدمها حزب الله لتهريب الأسلحة إلى لبنان".

وأضاف أنه اعترض أمس الخميس مسيّرة أطلقها حزب الله أثناء توجهها نحو إسرائيل، معتبرا أن ذلك انتهاك للتفاهمات مع لبنان.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية في محيط بلدة جنتا بالبقاع قرب الحدود السورية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطائرات الإسرائيلية أغارت عند الثالثة من بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي على السلسلة الشرقية في البقاع.

وأوضحت الوكالة أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارتين على منطقة وادي خالد في عكار، الغارة الأولى استهدفت شاحنة محملة ببطاريات وخردة بمنطقة الواويات، والأخرى استهدفت معبر جب الورد.

إعلان

استمرار الخروقات

وأمس الخميس، ارتكب الجيش الإسرائيلي 15 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان، ليرتفع الإجمالي منذ بدء سريان الاتفاق قبل 66 يوما إلى 823 خرقا.

وحسب أخبار متفرقة نشرتها وكالة الأنباء اللبنانية، تركزت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق في أقضية مرجعيون وبنت جبيل وحاصبيا بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور في محافظة الجنوب.

وشملت الخروقات هجمات بمسيّرات وعمليات تفجير وتجريف لمنازل ومبانٍ، وإطلاق قذائف مدفعية وقنابل مضيئة وصاروخ اعتراضي، وتمشيطا بأسلحة رشاشة، وإحراق مزرعة للدواجن.

وحتى اليوم، خلفت خروقات الجيش الإسرائيلي للاتفاق 64 قتيلا و253 جريحا، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.