إسرائيل تفرج غدا عن 183 أسيرا بينهم 111 من غزة

قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستفرج غدا السبت عن 183 أسيرا، في أعقاب إعلان كتائب القسام اليوم أسماء الأسرى الإسرائيليين المخطط الإفراج عنهم غدا السبت، بالدفعة الرابعة من تبادل الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم غدا بينهم 111 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين تداولت منصات فلسطينية لائحة بأسماء الأسرى ممن هم ضمن الدفعة الرابعة.

سيتحررون غداً بقرار من المــًقاومة بصفقة التبادل.. 111 أسيراً من قطاع غزة، ممن اعتقلهم الاحتلال خلال الحرب بعد 7 أكــتوبر 2023. pic.twitter.com/w9erlGVEwt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 31, 2025

وكان مكتب إعلام الأسرى أعلن أن سلطات الاحتلال ستفرج السبت عن 9 من أسرى المؤبدات الفلسطينيين و81 من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة مقابل الأسرى الإسرائيليين.

إعلان القسام

واليوم الجمعة، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام أسماء الأسرى الإسرائيليين المخطط الإفراج عنهم غدا السبت، بالدفعة الرابعة من تبادل الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

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وأوضح أبو عبيدة أن الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم غدا هم عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس، وهم من فئة كبار السن والمرضى.

وبالمقابل، أكدت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسلمت قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم غدا في غزة، مؤكدا أنهم أحياء.

وفي حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية -نقلا عن أحد المصادر- بأن قائمة الأسرى المتوقع إطلاق سراحهم غدا مقبولة لدى الحكومة، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن من المتوقع بدء إطلاق سراح الأسرى في ساعات الصباح كما حدث في العمليات السابقة.

وكانت فصائل المقاومة أفرجت أمس عن 3 أسرى إسرائيليين، هم مجندتان اثنتان ومسن، مقابل 110 أسرى فلسطينيين، كما أطلقت 5 عمال تايلنديين.