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عاجل| ترامب ردا على سؤال بشأن إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة: ستفعلان ذلك

31/1/2025-|آخر تحديث: 31/1/202512:35 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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