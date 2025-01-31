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عاجل| القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا غارة دقيقة بسوريا استهدفت أحد عناصر منظمة حراس الدين التابعة للقاعدة

31/1/2025-|آخر تحديث: 31/1/202503:56 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

 

المصدر : الجزيرة

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