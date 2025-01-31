أخبار|فلسطين

القسام تعلن أسماء الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم غدا

People gather ahead of the handover of hostages, held in Gaza since the deadly October 7 2023 attack, to members of the International Committee of the Red Cross (ICRC) as part of a ceasefire and a hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel, in Jabalia, in the northern Gaza Strip, January 30, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
فلسطينيون يحتشدون بمخيم جباليا خلال إطلاق سراح مجندة إسرائيلية أمس الخميس (رويترز)
31/1/2025-|آخر تحديث: 31/1/202512:51 ص (توقيت مكة)

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة اليوم الجمعة أسماء الأسرى الإسرائيليين المخطط للإفراج عنهم غدا السبت بالدفعة الرابعة من تبادل الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة أن الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم غدا هم عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس.

بالمقابل، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تسلمت قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم غدا في غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أن قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم غدا مقبولة لدى الحكومة الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن تعلن سلطات الاحتلال خلال الساعات المقبلة عدد وأسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين.

وكانت فصائل المقاومة أفرجت أمس الخميس عن 3 محتجزين إسرائيليين، مجندتان اثنتان ومسن، مقابل 110 أسرى فلسطينيين، كما أطلقت سراح 5 عمال تايلنديين.

المصدر : الجزيرة

إعلان