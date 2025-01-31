روبيو: ترامب جاد في سعيه لشراء غرينلاند

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس إن الرئيس دونالد ترامب جادّ في سعيه لشراء غرينلاند، الإقليم الدانماركي المتمتع بحكم ذاتي، وقال في تصريح إذاعي "لقد أعلن الرئيس ترامب ما ينوي القيام به، وهو شراؤها".

وخلال المقابلة الإذاعية قلّل روبيو من أهمية التهديد الذي قد تلجأ إليه الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد الدانمارك، لكنه أكد في المقابل أن تصريحات ترامب بشأن غرينلاند "ليست مزحة".

وأضاف "لا يتعلق الأمر بشراء الأرض لغرض شراء الأرض. هذا في مصلحتنا الوطنية ويجب حلّه".

وفي إشارة إلى ضمانات الناتو للدانمارك، قال روبيو "لدينا اتفاقية دفاع معهم لحماية غرينلاند إذا تعرضت لهجوم"، وأضاف "إذا كنّا بالفعل ملزمين بفعل ذلك، فقد يكون من الأفضل أن تكون لدينا سيطرة أكبر على ما يحدث هناك".

وحشدت رئيسة الوزراء الدانماركية ميتي فريدريكسن دعم أوروبا في مواجهة طموحات ترامب للاستحواذ على غرينلاند، كما أكدت خلال مكالمة هاتفية سابقة مع ترامب أن "غرينلاند سيدة مستقبلها".

وأكد الوزير الأميركي أنه لم يكن حاضرا خلال المكالمة الهاتفية بين ترامب وفريدريكسن، مشددا على أن الرئيس الأميركي "يتحدث بصراحة ووضوح مع الناس".

إعلان

وقال "في نهاية المطاف أعتقد أن الدبلوماسية في كثير من الحالات تعمل بشكل أفضل عندما تكون صريحا بدلا من استخدام كلمات مبتذلة ولغة لا تترجم إلى أي شيء".

وأعرب روبيو عن قلقه من أن الصين تسعى للوصول إلى القطب الشمالي، وقد تحقق مكاسب في غرينلاند من خلال شركات تديرها الدولة.

وأضاف "من الواقعي تماما الاعتقاد بأن الصينيين سيحاولون في نهاية المطاف، وربما حتى في الأمد القريب، أن يفعلوا في غرينلاند ما فعلوه في قناة بنما وأماكن أخرى".