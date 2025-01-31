حملة أمنية لسحب السلاح وملاحقة مطلوبين في حلب ودرعا

عززت قوات إدارة الأمن العام في مدينة حلب شمالي سوريا حملتها الأمنية، في أعقاب إعلان إدارة العمليات العسكرية بدء حملة لسحب السلاح وضبط الأمن في شمال درعا جنوبي البلاد.

ونشرت قوات إدارة الأمن العام في حلب حواجز لتفتيش السيارات، وكثفت التدقيق في الوثائق الشخصية لضبط وتوقيف مطلوبين لديها من فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة في حلب بأن قوات إدارة الأمن العام أجرت استعراضا عسكريا جاب شوارع المدينة وساحاتها الرئيسية مرورا من أمام قلعة حلب التاريخية، في حين أفادت وكالة "سانا" بانتشار عناصر الأمن العام في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب "لتأمين احتفالات النصر".

انتشار عناصر الأمن العام في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب لتأمين احتفالات النصر.

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واليوم الجمعة، أفاد مصدر أمني للجزيرة بأن قوات إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية ألقت القبض على العميد عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي بدرعا في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

تسبب باشتعال الثورة السورية..اعتقال العميد عاطف نجيب ابن خالة الأسد pic.twitter.com/ybnBJeObeE — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 31, 2025

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وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت بدء حملة لسحب السلاح وضبط الأمن في شمال درعا، إلى جانب حملة مستمرة منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 أطلقتها ضد "فلول النظام السوري" شملت مناطق عدة في البلاد خاصة بعد مقتل 14 من عناصرها الأمنية والعسكرية في هجوم مسلح بريف طرطوس.

كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية في محافظة حمص أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي انتهاء عمليات ملاحقة فلول النظام بعد مراحل عدة مرت بها هذه العملية على مدى أكثر من شهر، بالتزامن مع استمرار عمل مراكز التسوية لعناصر النظام السابق وضباطه.