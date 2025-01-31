يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية وبلدات محيطة، بعد تعرضه لكمين من مسلحين أدى لمقتل جندي وإصابة 5، في حين اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قوة مشاة بطولكرم.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين وحاصرت منزلا، مشيرة إلى اندلاع النار فيه، بعد مطالبة من بداخله بتسليم أنفسهم.

وأضافت المصادر أن مقاومين استهدفوا بعبوة ناسفة قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية شمال غربي جنين، كما تواصل قوات الاحتلال نسف المباني في مخيم جنين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوة عسكرية تابعة للجيش نفّذت عمليات تفتيش داخل مخيم جنين، وأثناء دخولها أحد المباني، تعرضت لكمين من مسلحين كانوا متحصنين داخله.

وأضافت الإذاعة أنه خلال تبادل إطلاق النار، قُتل جندي وأصيب 5 آخرون، أحدهم بجروح خطيرة، و3 بجروح متوسطة.

شهيدان ومصابات

من جهة ثانية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد مواطنين اثنين لم تعرف هويتهما بعد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين مساء أمس، واحتجز الاحتلال جثمانيهما.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها في جنين تسلّمت من الجيش الإسرائيلي 3 مصابات بالشظايا نتيجة القصف الإسرائيلي على مخيم جنين.

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ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فقد قصفت طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مبنى داخل مخيم جنين بصاروخين، فيما لا يزال الطيران الإسرائيلي يحلّق في سماء المخيم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة جنين ومخيمها منذ أكثر من 10 أيام، مخلفا 17 شهيدا وعشرات الجرحى، ودمارا كبيرا في الشوارع والبنية التحتية، فضلا عن نزوح مئات العائلات من المخيم.

اشتباك في طولكرم

وفي طولكرم شمال غرب الضفة، قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم إنها اشتبكت مع قوة مشاة إسرائيلية في الحارة الجنوبية بطولكرم، وحققت إصابات مؤكدة.

وقد نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية أن اشتباكات حدثت بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاصرة منزل في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم.

وأعلن الهلال الأحمر أن شخصا أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وفي بيان منفصل، ذكر الهلال الأحمر أن طواقمه في رام الله وسط الضفة تعاملت مع 61 إصابة في بلدة بيتونيا قرب سجن عوفر الإسرائيلي غربي المدينة، خلال استقبال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالدفعة الثالثة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وبحسب البيان، تنوعت الإصابات ما بين رصاص حي ومطاطي وغاز مسيل للدموع، ونقل بعض المصابين للمستشفى، في حين تم التعامل مع البقية ميدانيا.

وأفرجت إسرائيل الخميس عن 110 أسرى فلسطينيين بينهم 66 للضفة الغربية، ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل مع حركة حماس.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 894 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.