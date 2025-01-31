الدانماركيون يرفضون بيع غرينلاند لأميركا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الدانمارك رفض 78% من المشاركين فيه بيع جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته شركة "يوغوف"وشمل أكثر من ألف شخص، إلى أن 46% من سكان الدانمارك يعتبرون الولايات المتحدة "تهديدا" لبلدهم.

وقبل يومين أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفتا "سيرميتسياغ" في غرينلاند، و"برلينغسكي" الدانماركية أن 85% من سكان غرينلاند يعارضون الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحاته بشأن ضرورة أن تكون غرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة.

كما أكد ترامب أن امتلاك السيادة والسيطرة على غرينلاند يمثل "ضرورة مطلقة"، ما أثار مجددا جدلا بخصوص نيته بشأن هذه المنطقة الواقعة في القطب الشمالي، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت سيادة الدانمارك.

وادعى ترامب، في خطاب القسم بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني الجاري، أن جميع سكان غرينلاند البالغ عددهم 57 ألفا يدعمون فكرة الانضمام للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، شدد رئيس وزراء غرينلاند ميوت بوروب إيغيدي على أن غرينلاند "ليست للبيع"، مؤكدا أن "غرينلاند ملك لشعب غرينلاند، نحن لسنا للبيع ولن نكون للبيع أبدا، لن نخسر نضالنا الطويل من أجل الحرية".

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وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدانمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد 2900 كيلومتر من الدانمارك.