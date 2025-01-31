آلاف السوريين يشاركون في "احتفالات النصر" بحمص وإدلب

شارك آلاف السوريين في "احتفالات النصر" بمدن عدة أبرزها إدلب وحمص؛ في أول جمعة بعد خطاب النصر الذي أعلنته الإدارة الجديدة، وتنصيب أحمد الشرع رئيسا لسوريا.

وهتف المتظاهرون دعما للقرارات التي اتخذتها الإدارة الجديدة كحل الأفرع الأمنية وحل حزب البعث والدعوة إلى إصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية.

وقال مراسل الجزيرة في حمص إن الاحتفالية شارك فيها وجهاء مدينة حمص وعدد من الفنانين والشخصيات السياسية.

والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حلّ الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، منها 53 سنة من نظام عائلة الأسد.